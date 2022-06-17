Yangında anneanne ve torununun ölümüne neden olan sanığa 2 kez müebbet hapis

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katındaki kanepeleri ateşe vermesi sonucu çıkan yangında binadaki bir kadın ile 9 yaşındaki torununun ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez müebbet hapis ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Tülek ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Tülek, kimseye karşı bir kastının olmadığını savunarak, "Aniden gelişen bir olaydı. Tasarlayarak yaptığım bir eylem değildi. Öfkemle ilgili tedavim devam etmektedir. Mağdur ettiğim kişilerden helallik istiyorum. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Tülek'i yangın çıkarmak suretiyle Suna Urtanur ile torunu Elanur Şelimen'in ölümüne neden olma suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayı "olası kastla" işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığın cezasını 2 kez müebbet hapis cezasına indirdi.

Sanık Tülek'in 3 müştekiye karşı kasten yaralama suçundan toplam 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanığa mala zarar verme suçundan da toplam 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Karara şerh koyan mahkeme heyeti başkanı, sanığın 2 kişiyi ayrı ayrı yakmak suretiyle kasten öldürdüğü, olayda yaralanan 3 kişiyi ise kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmaksızın cezalandırılması gerektiğini kayda geçirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 28 Temmuz 2020'de sanık Ahmet Tülek'in bir apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığı, bu yakma olayı sonucunda maktuller Elanur Şelimen ile anneannesi Suna Urtanur'un dumandan boğularak öldüğü belirtilmişti.

Sanık Tülek'in öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı anlatılan iddianamede, çıkan yangın neticesinde 2 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ahmet Tülek hakkında "yangın çıkarmak suretiyle 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı da "yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası istenmişti.