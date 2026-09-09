KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otluk alanda çıkıp, büyüyen yangında 7 dönüm tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında bir baraka da tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tosya D100 kara yolu Kuyumcu Pınarı mevkisinde otluk alanda çıktı. Yol kenarındaki otluk alandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangı, tarım arazilerine de sıçradı. Ekiplerin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 7 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü, tarla içerisinde bulunan bir barakanın da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı