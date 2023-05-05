YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, MUHABBET KUŞU ÖLDÜ

Antalya'da iki katlı evin üst katında çıkan yangında, iki kişi dumandan etkilenirken, bir muhabbet kuşu öldü.

Antalya'da iki katlı evin üst katında çıkan yangında, iki kişi dumandan etkilenirken, bir muhabbet kuşu öldü.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4820 sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Songül Kantarcı'nın evinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevler evi saraken, Songül Kantarcı çocuklarını alarak hemen dışarıya çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yarım saatlik çalışma sonunda söndürdü.

Dumandan etkilenen ev sahibi Songül Kantarcı, ambulanstaa ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yanan evin bitişiğinde bulunan ve dumandan etkilenen Safiye Kapan'ın tedavisi de sağlık ekibi tarafından evinde yapıldı. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekibi, Songül Kantarcı'nın kafes içerisindeki muhabbet kuşunun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.