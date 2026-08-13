Haberler

Amasya'da İtfaiye Aracı Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Amasya'da İtfaiye Aracı Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, Helvacı Kavşağı'nda otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Talha M. hafif yaralandı, otomobil elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, durumu iyi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis inceleme başlattı.

AMASYA'da yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, kavşakta otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Talha M.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. Merkeze bağlı Mahmatlar köyündeki yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, kavşakta Talha M. yönetimindeki 05 AEJ 720 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Talha M. hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının yangına müdahale için seyir halinde olduğu bildirildi. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Bir günde bütün ailesini kaybeden babadan kahreden sözler
İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

İstanbul'da dev organizasyon! Dünyanın en iyileri ayağımıza geliyor

Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı