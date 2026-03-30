Kız yurduna girmeye çalışan şüpheli yakalandı; kurum müdürü uzaklaştırıldı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalışan U.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Konu ile ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında yurt müdürü N.D.D. ise görevinden alındı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çiğli ilçesinde bulunan Bakırçay Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda, 29.03.2026 pazar günü saat 00.10 sıralarında, şüpheli bir şahsın yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine emniyet güçlerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiş, şüpheli U.K. olay yerinden uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alınmıştır. U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatılmış, yurt müdürü N.D.D. bugün itibarıyla görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı