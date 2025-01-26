Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciası sonrası ülke genelinde milli yas ilan edilirken; faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken Gülener, Coşkun ve İ.A, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Gülener ve Coşku çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TANJU ÖZCAN'IN YEĞENİ

Bolu Belediyesi'nde İtfaiyeden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır Sedat Gülener'in Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olduğu biliniyor.

TUTUKLU SAYISI 18' YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi tutuklandı.