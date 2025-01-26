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Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

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Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da tutuklandığı bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciası sonrası ülke genelinde milli yas ilan edilirken; faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken Gülener, Coşkun ve İ.A, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Gülener ve Coşku çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TANJU ÖZCAN'IN YEĞENİ

Bolu Belediyesi'nde İtfaiyeden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır Sedat Gülener'in Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olduğu biliniyor.

TUTUKLU SAYISI 18' YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi tutuklandı.

Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (70)

Haber YorumlarıBidüşün:

Chp bu ülkenin bağrına saplanmış hançerdir, birtane iyi birşey duyan varmı chp ile yönetilen belediyelerde, Rüşvet, yolsuzluk, akraba şirketine döndürdüler belediyeleri, yazık çok yazık bu ülkenin vatandaşlarına

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Haber YorumlarıÖzgürRuh:

Yık ihaleyi chpnin üzerine akpyede bu yakışırdı zaten. Turizm bakanı nerde asıl o bölgeden sorumlu

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Haber YorumlarıAGA:

sebep _ asıl suçlu turizm bakanı değil mi?

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Haber YorumlarıGökhan:

Belediye ampüllerin elinde olsaydı böyle bir karar alırlar mıydı?

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Haber YorumlarıFurkan inci:

fark ettiniz mi bilmiyorum en büyük felaketler hep CHP belediyelerinin olduğu yerde oluyor 6 Şubat depreminde de en büyük yıkım CHP'li belediyenin olduğu Hatay'da olmuştu

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Haber YorumlarıErc Krtp:

başkani alamadınızda yardimciyami çöktünüz

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Çok güzel al içeri hepsinide hükumetin içindeki suçluları ne zaman alacaksınız

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Haber YorumlarıFurkan:

Gerçekten saçmalaya başladınız siz arkadaşlar. Bu iş çok Ters tepecek bilginiz olsun

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Haber YorumlarıHakan Bilici:

adım adım Tanju Özcan a

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

ilkokul mezunu biri olarak. otele itfaye belge vermiyor amma neden aynı otelin içindeki. restoarsnta belge veriyor ve yangın da orda başlıyor. benim gibi cahil bir arkadaşınız bunu anamiyor siz

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