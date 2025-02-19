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Yangın Faciası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün gecekondusundaki yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Gültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri de Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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