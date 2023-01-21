Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2) Güncel Haberler BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞAntalya'da, para nedeniyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen Okan Altay'ın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ Antalya'da, para nedeniyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen Okan Altay'ın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. Altay'ın, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzemle tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım" dediği belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Altay Güncel Haberler

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