Yangın bölgelerinde kurulan 3 sahra hastanesinde 350 kişiye müdahale ettiler

BURSA'nın Kestel- Gürsu ile Orhaneli- Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarının ardından bölgede yaralar sarılmaya devam ederken, alevlerle mücadele eden söndürme ekipleri kadar sağlık ekipleri de sahadaki özverili çalışmalarıyla dikkat çekti. Yangın süresince 3 noktada kurulan sahra hastanesinde görev yapan 73 UMKE personeli, 350 kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlere 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçesine bağlı toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını 5'inci gününde söndürüldü.

10 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN ZARAR GÖRDÜ

Gürsu'da 1370 hektar, Harmancık'ta 4 bin 700 hektar alan kaybedilirken, Harmancık'ta 2 milyon 300 bin, Gürsu'da ise 680 bin ağaç yandı. Her iki yangında 10 bin futbol sahası kadar alan zarar görürken, yangın bölgelerinde hayatın normale dönmesi ve eksikliklerin belirlenip giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarla tek tek görüşülüp, ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, yanan alanların ağaçlandırılması için de projelendirmeler yapılıyor.

73 PERSONEL 350 KİŞİYE TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın bölgesindeki yaralar sarılmaya devam ederken, alevlerle mücadele eden söndürme ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de özverili çalışmalarıyla sahada yer aldı. Orman yangınları süresince 3 noktada sahra hastanesi kurulurken, 73 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personeli, söndürme ekipleri ve vatandaşların aralarında olduğu 350 kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

'HEM ÜZÜNTÜMÜZÜ YÖNETTİK HEM İŞİMİZİ YAPTIK'

Sahada görev yapan UMKE personellerinden Esra Evren, yangının başladığını öğrendikleri andan itibaren hazırlık için gerekli çalışmalara başladıklarını belirterek, yangın bölgesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Lojistik ekipmanlarımıza ve medikal ekiplerimizin kaç kişiden oluşacağına çok hızlı bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Bu kararı verdikten sonra ekiplerimizle beraber Gürsu, Kestel bölgesinde oluşmaya başlayan yangına doğru hareket etmeye başladık. Yangın bölgesine yaklaşıldığı andan itibaren, ambulans ekiplerini koordine ederek, konuşlanılması gereken soğuk alanın doğru seçilmesi için iletişim sağladık. Güvenli alanda sahra çadırımızı kurduk. Yangında itfaiye ekiplerinden ve diğer kurtarma ekiplerinden etkilenenler oldu. Her birinin kahramanca yaklaşımları bizleri çok etkiledi. Biz o ortamda sağlık personeliyiz bunu unutmamalıyız. Köylülerin veryansın eden çığlıkları arasında işimizi yapmaya çalıştık. Bizim için çok gurur verici bir olaydı. Hem üzüntümüzü yönetmeye çalışıyoruz hem işimizi yapmaya çalışıyoruz. Görev alan tüm arkadaşlarım çok özverili bir şekilde çalıştı. O ruhu çok başarılı bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum."

'GÖREV ALDIĞIM HİÇBİR YANGIN BU KADAR ŞİDDETLİ DEĞİLDİ'

Yangında görev alacak ekipleri belirleyerek işe başladığını söyleyen UMKE personeli Merve Seçkin ise "Hızlıca hazırladıklarımızı tamamladıktan sonra acil müdahale ünitesi aracıyla beraber 3 kişilik UMKE timiyle Gürsu bölgesine çıkış yaptık. Yolda giderken ekibimizden doktor hanım, çocukluğunun geçtiği bölgelerin alevler içinde kaldığını görünce gözyaşlarına engel olamadı. Biz bunu görünce derin bir üzüntüye kapıldık. Tabi duygularımızı da yönetmemiz gerekiyor. O da kendisini kısa sürede toparladı. Olay yerine varınca hemen sahra hastanemizi kurmaya başladık. Hemen yaralılarımız da gelmeye başladı. Daha önce birçok yangında görev almıştım, ancak hiçbiri bu kadar şiddetli değildi. Bizim için çok zorlu bir süreçti" diye konuştu.

'SAHADAKİ SAĞLIK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK'

Seçkin, "Bilecik'teki yangında 5 gün boyunca görev alan bir personel, haberi alır almaz Bursa'ya gelerek görev almıştı. Onun görev bilinci ve sorumluluk anlayışı bizim umutlandırdı. Bir de Gürsu bölgesinde kendisini alevlerden kurtarmış, 1,5 aylık bir köpek yavrusu bulmuştuk. Ayağında bir problemi söz konusuydu. Onun pansumanlarını yaptık ve onu da kurtarmış olduk. Bunlar bizi motive eden, görev bilincimizi yerine getiren olaylardı. Bu olaylarda görev almak bizler için önemli ve değerliydi. Ekipteki arkadaşlarımızla uyumlu ve koordineli çalışmamız, bizim sahadaki sağlık gücümüzü gösterdi" dedi.

Haber: Esra TÜRKER

Kamera: BURSA,