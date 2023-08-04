Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Bayat köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Yangında evi yanan Muzaffer Kaya isimli baba yangın sırasında evin içinde alevler arasında kalan 4 yaşındaki oğlu Ali Kaya'yı kurtardı.

Yanan eve girip 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Bayat köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Yangında evi yanan Muzaffer Kaya isimli baba yangın sırasında evin içinde alevler arasında kalan 4 yaşındaki oğlu Ali Kaya'yı kurtardı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen Muzaffer K. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 1 evde de maddi hasar meydana geldi.

Yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.