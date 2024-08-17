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Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını Devam Ediyor

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Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, Yamanlar Dağı'nda rüzgarın etkisiyle yayılıyor. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ayrıca yangın, Karşıyaka Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne de sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çalışmalara katılan ekiplerin bir bölümü, söndürülen alanlarda soğutma çalışmalarını yürütüyor.

ATIK GETİRME MERKEZİ'NDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan dün öğle saatlerinde alevler Karşıyaka Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne de sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları bugün de sürerken merkezden yükselen dumanlar da kentin birçok noktasından görülüyor.

'4 BİN HEKTAR ALAN ETKİLENDİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yangın bölgesinde incelemelerini sürdürdü. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile yangında büyük zarar gören Örnekköy Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Tugay, yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi. Tugay, tedbir amacıyla boşaltılan Sancaklı Köyü'nde de incelemelerde bulundu. Tugay daha sonra farklı illerden söndürme çalışmalarına destek için gelen itfaiye personelini ziyaret etti. Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ise uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre İzmir'de iki gündür süren yangınlardan, yaklaşık 4 bin 312 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyledi.

Yağmur ÖNGÜN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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