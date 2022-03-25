Yamaçtan kopan kaya parçaları yolcu minibüsüne isabet etti; 2 öğrenci yaralandı

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği yolcu minibisündeki 1'i ağır 2 kız öğrenci yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İncirli- Asma köprü mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden Araköy köyüne gitmekte olan Bekir Tozlu yönetimindeki 29 M 0894 plakalı yolcu minibüsünün üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları isabet etti. İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu yolcu minibüsünün camları kırıldı. Kaya parçalarıyla dolan yolda duran minibüsteki M.K. ve K.S.D. isimli iki kız öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başından ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken, K.S.D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre kapanan yol, kayaların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.