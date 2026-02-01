Haberler

Yamaç paraşütü sırasında Ölüdeniz'de oluşan renk geçişleri görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşu sırasında Ölüdeniz'de oluşan renk geçişleri aksiyon kamerasıyla görüntülendi. Pilot Engin Altop ve Çinli turist Lu Webbin, bu eşsiz manzarayı havadan izlediler.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşu sırasında Ölüdeniz'de oluşan renk geçişleri aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Yamaç paraşütü pilotu Engin Altop ile Çinli turist Lu Webbin, tandem (ikili) yamaç paraşütü yapmak için 1200 metre rakımdaki Babadağ pistine çıktı. Altop ve Webbin, gerçekleştiren uçuş sırasında Ölüdeniz Plajı'nı havadan izledi. Yağmur suyunun tuzlu deniz suyuyla karışması sonucu plajda oluşan farklı renk tonları, bulutlarla birlikte güzel manzaralar oluşturdu. Manzarayı izleyen Webbin, Ölüdeniz'in güzel bir görünüme sahip olduğunu ifade etti. Uzun yıllardır Babadağ'da uçuş yaptığını belirten pilot Engin Altop ise "Yıllardır Babadağ'da uçuş yapıyorum. Ölüdeniz'i bu şekilde görmek benim için farklı bir deneyim oldu" dedi. Altop, renk geçişlerini ve manzarayı aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
