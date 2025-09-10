Yamaç Arazide Fenalaşan Kadın AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Giresun'un Hamidiye köyünde fındık bahçesinde hasat yapan 65 yaşındaki Süheyla Tiryaki, fenalaşarak yamaç arazide yardım bekledi. AFAD ekipleri, halat ve sedye yardımıyla kadını bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Giresun'da yamaç arazide fenalaşan kadın, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Merkeze bağlı Hamidiye köyündeki fındık bahçesinde yakınlarıyla hasat yapan Süheyla Tiryaki (65), aniden fenalaştı.
Arazinin yamaç olması nedeniyle Tiryaki'yi bulunduğu yerden taşıyamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Süheyla Tiryaki, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu halat ve sedye yardımıyla yola kadar taşındı.
Tiryaki, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel