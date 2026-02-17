Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan operasyonda 12 bin 800 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 bin 800 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel