Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan operasyonda 12 bin 800 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 bin 800 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
