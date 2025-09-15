Haberler

Yalvaç İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Köpek Saldırısına Uğradı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kızılca Mahalle Muhtarı ve İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak hastanede tedavi aldı.

Kızılca Mahalle Muhtarı da olan Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, hastaneye başvurdu.

Kızılca Mahalle Muhtarı da olan Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, hastaneye başvurdu.

Günay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
