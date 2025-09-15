Yalvaç İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Köpek Saldırısına Uğradı

Isparta'da Yalvaç İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Kızılca Mahalle Muhtarı da olan Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, hastaneye başvurdu.

Günay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.