Yalvaç İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Köpek Saldırısına Uğradı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kızılca Mahalle Muhtarı ve İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak hastanede tedavi aldı.
Isparta'da Yalvaç İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Kızılca Mahalle Muhtarı da olan Soner Günay, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, hastaneye başvurdu.
Günay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel