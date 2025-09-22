Yalovalı esnafın kargası "Siyah" semtin maskotu oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pansiyon işleten Salman Boyraz, işletmenin maskotu olan ve zarar gören kanadı nedeniyle uçamayan kargasını elleriyle besleyip tüm bakımlarını yapıyor.

Çınarcık ilçesinde pansiyon işleten 53 yaşındaki Boyraz, yaklaşık 3 ay önce çatıdan düşerek kanadı kırılan yavru bir kargaya sahip çıktı.

Komşularının, hayvanlara ilgisi nedeniyle kendisine bıraktığı karganın bakımını üstlenen Boyraz, yaralı kuşa özenle bakarak hayatta kalmasını sağladı.

İlk başta veterinere götürdüğü karganın Park Bahçeler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği ifade edilmesi üzerine bu kuruma götüren Boyraz, kanadının iyileşemeyeceği ve doğaya salınacağını öğrenmesi üzerine kargaya bakmaya karar verdi.

İşletmenin kafe bölümünde kedi ve köpeğine baktığı alanda kargaya da bakmaya başlayan Boyraz, bir süre sonra adını "Siyah" koyduğu kargasıyla güzel bir dostluk yaşamaya başladı.

Kargasıyla dolaşmaya çıkan, onun dilinden anlayan, acıktığında elleriyle besleyen Salman Boyraz, kısa zamanda işletmeye gelen ve kafeyi ziyaret edenlerin sevgilisi haline gelen Siyah ile mutlu yaşamına devam ediyor.

Evli ve 3 çocuk babası Boyraz, AA Muhabirine, son 4 aydır bir kedi, bir köpek ve bir karganın bir arada yaşadığı işletmesinde her şeyin çok olumlu gittiğini ifade etti.

Çatıdan düşerek kanadı zarar gören "Siyah"ın bir komşusu tarafından kendisine getirildiğini anlatan Boyraz şunları kaydetti:

"Komşuma 'getir bakarız' dedim. Adını Siyah koyduk. Uçamıyor, kanatlarında problem vardı. Bunu Park ve Bahçeler Müdürlüğüne götürdüm. Onlar baktılar ve doğaya salmaları gerektiğini söylediler. 'Yabani hayvan, bunu besleyemezsiniz' dediler. Doğaya salarsak ya kedi ya köpek ya da tilki kapar. 'Bunun beslenmesi yasak' dediler. Hatta yurt dışında kargalara hırsızlık yaptırıldığını söylüyorlar. Benim öyle bir düşüncem yok ama hayvanın yaşaması için istedim.

Almak istediler ben de vermedim. Getirdim ve veterinere götürdüm. Veteriner de 'Yabani hayvan olduğu için müdahale edemiyoruz.' dedi. Ben de bir tane fısfıs aldım kanatları için. Onu bir müddet kullandım ve ufak tefek iyileşti tabi. Kanatlarında yer etmiş bir yara var galiba. Tamamen uçamıyor. Elimizle besliyoruz sürekli. Et, tavuk, sucuk, sosis, salam, kaynatılmış yumurta veriyoruz."

-"Siyah hayatımıza girdikten sonra burası çocukların eğlence merkezi haline geldi"

Yemekleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını özenle yerine getiren Boyraz, pansiyonun maskotu haline gelen kargayı başta çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin çok sevdiğini söyledi.

"Siyah"ın ani hareketleri sevmediğini ve tepki gösterdiğini, sevdiğini hissettiği konukların yanına gittiğini de sözlerine ekleyen Boyraz, zorla bir şey yaptırmak isteyenlerden de kaçtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçenlerde zorla yemek yedirmeye çalıştım. Benden birkaç gün kaçtı. Kafasına ufak dokunarak kızdım ona. Üç gün benim elimden yemek yemedi. Diğer arkadaşlarımdan yemek yedi. Daha sonra tekrar barıştık. Yemek yediğinde gagasına bulaştığında mutlaka bir yerlere sürterek temizliyor. Gagasını temizlemeden yemeğe devam etmiyor.

Siyah hayatımıza girdikten sonra burası çocukların eğlence merkezi haline geldi. Çocuklar okuldan dönünce gelip seviyor, onu soruyorlar. Şans adındaki kedimizi, Vera adındaki köpeğimizi de seviyorlar. Daha çok ilgi kargaya. İnsanların da evcil olması nedeniyle kargaya karşı sempatisi var. Yoldan geçenler, bistro masaya yemini bıraktığım için kargayı görenler şaşırıyor tabi. 'Aaa karga mı, canlı mı' diyorlar. Öyle enteresan sorularla karşılaşıyorum. Şimdilik bizimle yaşayacak gibi görünüyor. Ben hazır yemek verdiğim için tembelliğe de alıştı. Birkaç gündür doğaya salıyorum. Yanda bahçe var oraya atıyorum ama bana kızıyor tabi. Çatıya atıyorum, bazen de aşağıya atıyorum uçması için ama zorlanıyor mu, korkuyor mu bilmiyorum bir tepkisi var. İleride çocuklarımıza mı kalır, torunlarımıza mı kalır bilmiyorum. Onlara miras olarak bırakacağım siyahı galiba. Uçmasını istiyorum, uçacağını düşünüyorum ileride."

-"Herkes 'Besle kargayı oysun gözünü' diyor bana"

Koltukta uyuyakaldığı zamanlarda siyahın gelip onu uyandırdığını ve yemek istediğini, adını söylediğinde kendisine tepki verdiğini ve birbirilerini anladıklarını da aktaran Boyraz, şunları paylaştı:

"Yemek yemeyi seviyor. Doyduktan sonra bir şey yediremiyorsunuz. Çok acıktığı zaman ise bağırıyor. Onunla konuşuyorum sürekli. Konuştuğum zaman bana hep cevap veriyor. Cevabını bazen anlıyorum bazen anlamıyorum. 'Acıktın mı' dediğimde, 'acıktım' der gibi cevap veriyor. Aslında bunların konuştuklarını da söylüyorlar. İnternette biraz araştırdım. Bazen çarşıda dolaşıyoruz. Herkes böyle hayret ediyor. Soru yağmuruna tutmaya başlıyorlar. Herkes 'Besle kargayı oysun gözünü' diyor bana. Bunu duyuyorum sürekli. Ben de bazen kızınca gözümü falan sakınıyorum."

İşletmenin yanındaki bahçede dolaşan "Siyah"ı omzuna alan, onunla vakit geçiren vatandaşlar da onu çok farklı gördüklerini ve çok sevdiklerini ifade etti.