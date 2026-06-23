Sanal kumar bağımlılığından YEDAM sayesinde kurtuluyorlar

Yalova'da sanal kumar bağımlılığına karşı danışmanlık hizmeti veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 181 danışanın bağımlılıktan kurtulmasını sağladı.

Yalova'da 2021 yılında açılışı yapılan YEDAM, bu tarihten sonra tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı gibi birçok alanda 837 kişiye ücretsiz hizmet verdi.

Aradan geçen 5 yılda danışanların özlem duyduğu yaşama geri dönmesini sağlayan Yalova YEDAM, ayrıca kurdukları atölyelerle danışanların hayatlarına yenilikler katmalarının da önünü açıyor.

YEDAM'da görevli klinik psikolog Nazlı Aparı, AA muhabirine, merkezde çok sayıda bağımlılığa karşı çalışma yürüttüklerini, özellikle sanal kumar bağımlılığı konusunda başvuran 181 danışana da destek olduklarını ifade etti.

Aparı, "Kumar oynarken yaşanan belirsizlik ve neredeyse kazanma deneyimleri dopamin bölgesini bozduğu için kişilerin dürtüleri çok ön planda olmuş oluyor. Yoğun kumar oynama isteği ve kontrol kaybı çok belirgin bir özellik. Aynı zamanda kaygı, huzursuzluk, tedirginlik, depresif belirtiler, umutsuzluk, suçluluk, utanç duyguları, yalan söyleme ve gizleme gibi durumlar ön planda." diye konuştu.

Bağımlı bir beynin kısa vadeli ödülleri, uzun vadeli sonuçların önüne koyduğunu anlatan Aparı, şöyle konuştu:

"Utanç ve suçluluk, genellikle kumarı bırakmayı değil, paradoksal olarak daha fazla oynamaya yol açabiliyor. Kişi bu olumsuz duygulardan kaçarak kendini tatmin etmeye çalışıyor. İyileşme kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Aktif tedavi süreci genelde 6-12 ay sürer. İlk yoksunluk dönemi, dürtü kontrol dediğimiz noktaya değinmek istiyorum. Orası çok önemli bir kısım. Finansal sonuçlarla yüzleşmeye başlandığı zaman bu da çok etkili olan zor bir durum."

Grup terapileri ve aile desteğinin önemi

Grup terapilerinin çok kıymetli olduğunu, yalnızlık hissini azalttığını belirten Aparı, şunları kaydetti:

"Ailenin desteği de gerçekten çok kıymetli. Yargılayıcı olmayan, destekleyici ama net sınırları olan bir yaklaşım gerekir. Sorunu inkar etmek yerine açık iletişimle dile getirmek çok kıymetli. Aşırı suçlayıcı ve cezalandırıcı olmamak, sorunu gizlememek, iletişime açık olmak... Aynı zamanda aile terapisi iletişimi güçlendirir ve iyileşme sürecini belirgin şekilde destekler. Araştırmalar, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünün klinik düzeyde kumar bağımlısı olduğunu gösteriyor. Riskli kumar davranışı ise daha geniş bir grubu etkiliyor. Online kumarın yaygınlaşmasıyla özellikle genç yetişkinlerde risk artmaktadır. Yaş aralığımız maalesef düştü."

"Özellikle gençler için aslında çok tehlikeli bir süreç"

YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Şengül Uyanmaz ise sanal kumarın, internetten oynanan şans sistemleri şeklinde karşılarına çıkan bir süreç olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gençler için aslında çok tehlikeli bir süreç çünkü oyun gibi görüyorlar bu süreci ama aslında çok yoğun, ciddi bir risk içeren süreçlerden de bir tanesi. Aslında beynimizde bir denge sistemi var. Bağımlılıkta da aslında tam olarak bu denge bozuluyor. Yani kişi aslında 'Borç yapıyorum, ailemi üzüyorum, kaybediyorum' kısmını biliyor. Yani tıpkı aslında '10 tabak makarna yediğimde zarar görüyorum' kısmını bildiği gibi ama beyin o andaki haz sinyaline odaklandığı için maalesef ki 'dur' mesajı zayıf kalıyor. Bundan kaynaklı bağımlılık aslında sadece bir irade meselesi değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Bu yüzden de ilgili kurslara başvurmakta çok yoğun bir şekilde fayda var."

Reklamlara dikkat edilmeli

Sanal kumar sistemlerinin kişiyi bağımlı hale getirmek için reklamlar kullandığı uyarısında bulunan Uyanmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Telefon cebimizde 7-24 ulaşılabilir bir süreç kısmı ve kimse görmeden oynanabiliyor. Fark edildiğinde aslında çok geç de olabiliyor. Para da dijital olduğu için aslında kişiler bundan kaynaklı kaybettikleri meblağları fiziki olarak görmedikleri için sürecin içerisine daha hızlı kapıldıkları bir rutin olabiliyor. Bir de reklamlar konusu var. 'İlk bahis ücretsiz', 'Kayıp bonus' ya da 'Yüksek oran' gibi ifadelerle aslında süreci daha çekici bir sistem halinde kişiyi daha çok sistemin içerisine çekiyorlar. Bir kere baktığınızda bile algoritma, yani reklamlar olarak sürekli önümüze çıkan bir rutin de olabiliyor."

Bağımlılığın sadece bir irade meselesi olmadığını, beyinle ilgili olan bir rutin olduğunu aktaran Uyanmaz, kişilerin takip edilerek tedavi sürecine dahil olması gerektiğini sözlerine ekledi.