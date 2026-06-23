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Ucuz sattı başı derde girdi, yapılan denetimde uygunsuzluk bulunamadı

Ucuz sattı başı derde girdi, yapılan denetimde uygunsuzluk bulunamadı
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Sivas'ta 200 TL'ye satılan lahmacunu 50 TL'den satan işletme, rakipleri tarafından sürekli şikayet ediliyor. Ticaret Müdürlüğü denetimlerinde uygunsuzluk bulunamazken, işletme sahibi kampanyasını sürdürüyor.

SİVAS (İHA) – Sivas'ta 200 TL'ye satılan lahmacunun tanesini 50 TL'den satan işletme şikayet edildi, Ticaret Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.

Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı 3 yıl önce başlattığı kampanya ile uygun fiyatlı tahmacun satınca başı dertten kurtulmadı. Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen Yabalı, art arda yapılan denetimlerde her hangi bir uygunsuzluk tespit edilememesine rağmen, devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.

Lahmacunun tanesini 50 TL'den satıyor

İşyeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kira ödemediğini aktaran Yabalı, "Yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. 3 sene önce yaptığımız kampanya ile vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz. Ama son dönemlerde sürekli şikayet edildiğimiz için mağduruz. Şikayetlerin meslektaşlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL'ye satılırken biz 50 TL'ye satıyoruz. CİMER'e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayet etmişler. Ama biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz. Biz sattığımız ürünün arkasındayız, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi belirli. İsteyen istediği yerden gelip iş yerimizi kontrol edebilir, gönül rahatlığıyla ürünlerin lezzetine bakabilirler. Kazancımızda, karımızda oluyor. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederek insanlara yardımcı olmaya çalışırken bize karalama kampanyası yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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