Yalova Valisi'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok

Yalova Valisi Hülya Kaya, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da da hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Yüce Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.