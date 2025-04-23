İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Yalova Valisi'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok

Yalova Valisi'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da olumsuz bir etki yaratmadığını ve yıkım ihbarı alınmadığını duyurdu.

Yalova Valisi Hülya Kaya, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da da hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Yüce Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.