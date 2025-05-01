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Yalova Üniversitesi'nde Medya Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi

Yalova Üniversitesi'nde Medya Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi
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Yalova'da düzenlenen Uluslararası Anadolu İpekyolu Festivali'nde, Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal 'En Genç En Dinamik Haber Ajansı Muhabiri' ödülünü aldı.

YALOVA Uluslararası Anadolu İpekyolu Festivali kapsamında Yalova Üniversitesi tarafından, Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a, 'En Genç En Dinamik Haber Ajansı Muhabiri' ödülü verildi.

Yalova'da 4 gün süren Uluslararası Anadolu İpekyolu Festivali'nin son gününde Medya Ödülleri töreni düzenlendi. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene; Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Tatar ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, dönem kıyafetleriyle defile yapılmasının ardından opera sahnelendi. Daha sonra Yalova Üniversitesi Medya İletişim Bölümü öğrencileri tarafından seçilip, ödüle layık görülen basın mensuplarına ödülleri takdim edildi. Demirören Haber Ajansı Yalova muhabiri Zehra Baykal, 'En Genç En Dinamik Haber Ajansı Muhabiri' ödülüne layık görüldü. Ödülü Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Tatar'ın elinden alan Baykal, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yalova marka bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bu festivalin gerçekleştirilmesinin de bu anlamda güzel katkılarda bulunduğunu düşünüyorum. Demirören Haber Ajansı olarak, bu festivale haber desteğinde bulunmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödül için de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Haber-Kamera: YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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