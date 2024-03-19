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Yalova RoRo Limanı'nda Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Yalova RoRo Limanı'nda cezaevi firarisinin 8 bin Avro karşılığında personel giriş kartını kullanıp gemiyle yurt dışına kaçmasını sağlayan ikisi işçi 4 kişi tutuklandı.

Yalova RoRo Limanı'nda cezaevi firarisinin 8 bin Avro karşılığında personel giriş kartını kullanıp gemiyle yurt dışına kaçmasını sağlayan ikisi işçi 4 kişi tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza alan cezaevi firarisi D.T'nin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Ekipler yaptığı araştırmada, D.T'nin insan ticareti organizatörü F.K. ve E.T. tarafından Bingöl'den getirildiğini ve limanda işçi statüsünde çalışan M.A. ve R.İ'nin personel giriş kartlarını 8 bin Avro karşılığında kullanarak D.T'nin yurt dışına çıkmasını sağladıklarını ortaya çıkardı.

Yükler arasına saklanarak gemi ile D.T'nin yurtdışına kaçmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen M.A ve R.İ. Yalova'da, F.K. İstanbul'da, E.T. ise Bingöl KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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