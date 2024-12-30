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Yalova'nın Çınarcık İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yalova'nın Çınarcık İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çınarcık'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolun kaygan olması nedeniyle bir araç şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çınarcık, Koru Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Kalıcı Konutlar civarındaki akaryakıt istasyonu yakınında kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 araç şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık-Koru kara yolunda Yalova istikametine seyreden Milas Demirel idaresindeki 77 EL 789 plakalı araç ile Ömer Saygılık idaresindeki 16 AZZ 464 plakalı araçların yolun kaygan olması nedeniyle kontrollerini kaybederek bir birine çarptı.

Çarpışma sonucunda 16 AZZ 464 plakalı otomobil yol kenarındaki kanala düşerek durabildi.

Olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobildeki yaralı vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada hafif yaralanan her iki aracın sürücüsü Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
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