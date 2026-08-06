Çiftlikköy itfaiyesinden temmuzda 91 olaya müdahale

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri, temmuz ayında yangın, trafik kazası ve kurtarma çalışmalarının da aralarında bulunduğu 91 olaya müdahale etti.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Erdoğan, yaptığı açıklamada, temmuz ayında 34 yangın söndürme ile 57 trafik kazası ve kurtarma olayına müdahale ettiklerini belirtti.

Ay boyunca 13 eğitim ve tatbikat gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, ekiplerin 11 sepet açma ve yol yıkama çalışması yaptığını, iş yeri önlemleri ve yangın emniyet raporu kapsamında ise 5 çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin haftanın 7 günü, günün 24 saati görev yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA