Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Gözaltı

Güncelleme:
Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında müdürün de bulunduğu 9 kişi rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YALOVA İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' ve 'Yolsuzluk' operasyonu kapsamında gözaltına alınan kurumun müdürü S.S.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. ve G.D.'nin, yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları öne sürüldü. Soruşturmada yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlatan İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarının, işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri iddia edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün yürüttüğü dosya kapsamında, Yalova Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık sorgusuna başlandı.

Öte yandan, kısa süre önce Yalova İl Göç Müdürlüğü'nden Diyarbakır'a tayini çıkan memur M.B.'nin de 'şüpheli' sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından, serbest bırakıldığı öğrenildi.

