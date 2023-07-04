Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nden 400 Bin Lira Değerinde Elektronik Eşya Çalındı

YALOVA Gazeteciler Cemiyeti'nden fotoğraf makinesi, kamera, bilgisayar gibi 400 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerle bölgeden uzaklaştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta bulunan Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nde meydana geldi. İki şüpheli, Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nin bulunduğu binayı takibe alıp, içeride kimsenin olmadığı anda içeri girdi. Burada bulunan toplam 400 bin lira değerindeki 2 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 1 harici bellek, 1 robot kamera sistemi kumanda cihazı ile 2 masaüstü bilgisayarı alan iki şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelilerin Metin Karabıyık (24) ve Anıl Parmaksız (34) olduğunu tespit etti. İkamet adresleri belirlenen iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Parmaksız ve Karabıyık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerle bölgeden uzaklaştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.