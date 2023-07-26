Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yalova Esenköy'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ormanlık alanda çıktı. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale ederek söndüren ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına Bursa Bölge Orman Müdürlüğü'ne bağlı helikopterle havada müdahale edilirken Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan sündürme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri Esenköy kıyısından aldığı deniz suyu ile çok sayıda sorti gerçekleştirerek yangına müdahale etti. Yangını kısa sıra içinde söndürmeyi başaran ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Muammer Erol da bölgeye giderek yetkilerden yangınla ilgili bilgi aldı.