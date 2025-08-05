Yalova'dan Yunanistan'a Açılan Tekne Kayboldu

Yalova'dan Yunanistan'a Açılan Tekne Kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için denize açılan Halit Yukay isimli iş insanı kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YALOVA'dan Yunanistan'a gitmek için 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay (43), kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yutak için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, iş insanının Yunanistan'a gitmek için hareket ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay'a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Halit Yukay'ın Yalova'dan Yunanistan'a hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf

Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

Haluk Bilginer'i bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.