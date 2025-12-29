Haberler

Yalova'daki operasyonda polislerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'daki operasyon sırasında polislerin şehit edilmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 zanlının da gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

