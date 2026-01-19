Yalova'da yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi Delmece Yaylası'nda biri çocuk 5 kişinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi geldi.

İhbar üzerine bölgeye 2 arama ve kurtarma arazi aracıyla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi.