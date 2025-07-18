Yalova'da Yasa Dışı Kenevir Eken Zanlı Tutuklandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir ektiği tespit edilen S.D. tutuklandı. Jandarma, ele geçirilen 60 kök kenevir bitkisi ile ilgili operasyon düzenledi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir ektiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmada S.D'nin Armutlu ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi.
S.D'nin gözaltına alındığı operasyonda, şüpheli tarafından ilçede ormanlık alan içerisinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.