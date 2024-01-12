Yalova'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyon çarpıştı, kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkisinde Kocaeli yönüne giden Emircan A. idaresindeki 34 EUT 304 plakalı minibüs, aynı istikamete seyreden Y.D'nin kullandığı 26 TP 772 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Emircan A, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.