Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Kılıç mevkisinde İsmail Ş. idaresindeki 16 ZZ 542 plakalı kamyonet ile Turgay H'nin kullandığı 34 YM 1322 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İsmail Ş. araçta sıkışarak yaralandı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarılan İsmail Ş, 112 Acil Servis görevlilerince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Güven Kaya - Güncel

İstanbul, Kamyonet, Yalova, İzmir, Güncel, Haberler

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