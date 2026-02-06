Yalova Valisi Usta: 33 operasyonda 66 DEAŞ'lı tutuklandı, 8 firari aranıyor

YALOVA Valisi Ahmet Hamdi Usta, "DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11'i savcılıktan, 49'u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir" dedi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında Valilik binasında '2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Eren Deneri ve basın mensupları katıldı. Kent genelinde 2024-2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlara yönelik bilgilendirmede bulunan Vali Usta, asayiş suçları kapsamında kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının 2024 yılında yüzde 98 olarak kaydedildiğini, başarı oranının 2025 yılında ise yüzde 99'a ulaştığını belirterek, "Hapis cezasına ve ifadesine yönelik aranması olan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda 2025 yılında 2 bin 939 kişi yakalanmıştır. 2025 yılında hapis cezası olanların yakalanmalarında ise yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hüküm giymiş 719 şahıs, 5-10 yıl arası hüküm giymiş 108 şahıs, 10 yıl üstü hüküm giymiş 53 şahıs olmak üzere toplam 880 şahıs yakalanmıştır. 2025 yılında ifadeye yönelik toplam 2 bin 59 şahıs yakalanmıştır. 'Kasten öldürme' suçundan 1 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 5 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 1 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs ise savcılık makamınca serbest bırakılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca toplam 7 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosyalar neticesinde yakalanan 7 şahıstan 3 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartı ile 2 şahıs şubeden serbest bırakılmıştır" diye konuştu.

'TERÖR OPERASYONLARINDA 224 ŞÜPHELİ YAKALANDI'

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili de konuşan Vali Usta, "Terörle mücadele kapsamında, terör örgütüne yönelik toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 224 şahıs gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan 59'u ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden salıverilmiş, 165 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiş, 71'i tutuklanmış, 77'si adli kontrol şartıyla, 17'si ise savcılıktan salıverilmiştir, 10 şahıs ise faili firar durumda olup, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. TEM suçları kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs tutuklanıp, 19 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu kapsamda tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 344 oranında artış, adli kontrol uygulamasında ise yüzde 305 oranında artış yaşanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü'müzce, PKK terör örgütüne yönelik olarak 'silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık' suçundan 3 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 2 şahıs kolluktan serbest, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

'198 DEAŞ'LI YAKALANDI'

DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup, 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11'i savcılıktan, 49'u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir. 'DEAŞ terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından 23 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 65 şahıs tutuklanmış, 70 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır."

Vali Usta, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye genelinde karayollarındaki trafik işaretlemelerine yönelik sadeleştirme talimatı sonrası kentte Karayolları 1'inci ve 14'üncü Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı, Yalova İl Özel İdaresi sorumluluk alanı, il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları sorumluluk alanında çalışmalar yapıldığını söyleyerek, belirlenen güzergahlarda düzenleme yapıldığını da aktardı.