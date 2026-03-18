Yalova'da şehit polisin eşi evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk, evini Kur'an kursu olarak kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Şehidin eşi Dilek Külünk, vaize Safiye Şentürk'ün rehberliğinde geldiği müftülükte İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından karşılandı.

Kendilerine bağış olarak verilen evi Kur'an kursu olarak kullanılması kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Külünk, evin tapusu ve anahtarlarını Yılmaztürk'e teslim etti.

Külünk, eşinin 29 Aralık 2025'te şehit düştüğünü hatırlattı.

Kahraman şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ailesi olarak bu bağışı gerçekleştirdiklerini belirten Külünk, "Bu bağışla en büyük arzumuz, dinimizi doğru kaynaklardan, doğru usulle öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza güvenilir bir kapı aralamak, onları devletimizin resmi kurumlarının sağladığı bilgiyle buluşturmaktır." dedi.

Külünk, inancın doğru anlaşılmasının toplumsal huzurun ve birlik ruhunun en güçlü temellerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Din gibi son derece hassas ve derin bir mesele, vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmemesi, kirli ideolojiler tarafından istismar edilmemesi ve zihinlerinin zehirlenmemesi için devletin denetimindeki güvenilir kurumlar aracılığıyla öğrenilmelidir. Bu nedenle yaptığımız bu bağışın, bir yandan aziz şehidimiz Turgut Külünk'ün adını yaşatan kalıcı bir hayra dönüşmesini, diğer yandan da vatandaşlarımızın hakikate sağlam ve güvenli bir yoldan ulaşmalarına vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Aziz şehidimizin hatırası, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, onun fedakarlığı, doğruyu arayan her bireye ışık olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi moralleri bozan istatistik
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şans verdiler

Elendiği anda kovulacak!
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi