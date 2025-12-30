Yalova'da şehit olan polisler ve Kassam Tugayları üyeleri için Malatya'da cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesince, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AGD üyeleri, Kernek Meydanı'nda öğle namazının ardından bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memurlarına rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

DEAŞ'ın saldırısını kınayan Altınova, "Teröre karşı verilen bu onurlu mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Altınova, DEAŞ'ı kınadıklarını vurgulayarak, ayrıca İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutan Muhammed Sinvar'ın da şehit olduğunu anımsattı.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler ile Kassam Tugayları üyeleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.