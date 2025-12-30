Haberler

Yalova'da şehit olan polisler ve Kassam Tugayları üyeleri için Malatya'da cenaze namazı kılındı

Yalova'da şehit olan polisler ve Kassam Tugayları üyeleri için Malatya'da cenaze namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesince, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesince, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AGD üyeleri, Kernek Meydanı'nda öğle namazının ardından bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memurlarına rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

DEAŞ'ın saldırısını kınayan Altınova, "Teröre karşı verilen bu onurlu mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Altınova, DEAŞ'ı kınadıklarını vurgulayarak, ayrıca İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutan Muhammed Sinvar'ın da şehit olduğunu anımsattı.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler ile Kassam Tugayları üyeleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı