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Yalova'da sağanakta toprak kayması Yalova-Armutlu yolunun tek şeridini kapattı

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Yalova'da sağanakta toprak kayması Yalova-Armutlu yolunun tek şeridini kapattı
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Yalova'da gece başlayan ve gün içinde de süren sağanak, Yalova-Armutlu yolunun geçtiği bölgede toprak kaymasına neden oldu. Toprağın ağaçları yola sürüklediği anlar sürücülerce cep telefonuyla görüntülenirken, yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

TOPRAK KAYMASI KAMERADA

Yalova'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Yalova- Armutlu yolunun geçtiği bölgede toprak kayması meydana geldi. Toprağın ağaçları da yola doğru sürüklediği anlar, güzergahı kullanan sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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