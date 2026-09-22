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Yalova'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu, metrekareye 30 kilogram yağış düştü

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Yalova'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu, metrekareye 30 kilogram yağış düştü
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Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakta metrekareye 30 kilogram yağış düştü ve bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zorlanırken ekipler olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti; yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

YALOVA'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram düşen kentte bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ekipler, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların yarın akşama kadar daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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