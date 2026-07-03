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Yalova'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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Yalova-İzmit kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.D.A'ya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Yalova'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

K.K.O. (24) idaresindeki 34 PD 6855 plakalı otomobil, Yalova-İzmit kara yolu eski hastane kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan A.D.A'ya (41) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.D.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından A.D.A'nın cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü K.K.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Erdik
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