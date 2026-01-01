Haberler

Yalova'da skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın sabah saat 08.00'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yasak süresinin bu gece saat 22.00 itibarıyla başladığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bu gece saat 22.00'den 2 Ocak saat 08.00'e kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği ifade edildi.

