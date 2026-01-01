Yalova'da skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bu gece saat 22.00'den 2 Ocak saat 08.00'e kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği ifade edildi.