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Yalova'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Denetimler Başladı

Yalova'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Denetimler Başladı
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Yalova Valisi Hülya Kaya, motosiklet kazalarının ildeki trafik kazalarının yüzde 56'sını oluşturduğunu belirterek, motosikletli sürücüler için denetim ve eğitim uygulamalarına ağırlık vereceklerini açıkladı. İlk denetim, Vali Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, kentte motosiklet kazalarını önlemeye yönelik başlatılan denetime katılarak, "İlimizde artan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına baktığımız zaman bunun yüzde 56'sını motosiklet kazalarının oluşturduğunu görüyoruz. Bu yeni dönemde biz motosikletli sürücülerimize yönelik uygulamalarına çok büyük ağırlık vereceğiz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda polis ve jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla başlatılan ilk denetimi, Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın takip etti.

Durdurulan motosiklet sürücüleriyle sohbet eden Vali Kaya, uyulması gereken kuralları hatırlatarak sürücülerden koruma ekipmanlarının da eksiksiz olmasını istedi.

Denetim sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, il genelinde jandarma ve emniyet ekiplerinin motosikletlere yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Kaya, "Bu uygulamanın sebebi, ilimizde artan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına baktığımız zaman bunun yüzde 56'sını motosiklet kazalarının oluşturduğunu görüyoruz. Bu yeni dönemde biz motosikletli sürücülerimize yönelik uygulamalarına çok büyük ağırlık vereceğiz. İstiyoruz ki motosiklet sürücülerimiz güvenli bir şekilde sürüşlerini gerçekleştirsinler. Bu yapmış olduğumuz uygulamayla beraber güvenli sürüş tekniklerine de dikkat çekiyoruz. Özellikle motosiklet kullanan çok fazla gencimiz var. Geçen sene bu şekilde çok sayıda gencimizi kaybettik. Hatta çok ağır yaralı bir şekilde kurtulan kardeşlerimiz de var." diye konuştu.

Veriler aylık olarak kamuoyuyla paylaşılacak

Motosiklet kullanılmasında kask, koruyucu yelek, dizlik ve bot gibi gerekli ekipmanlarının yanında hız limitleri, takip mesafesi, yaya geçitlerine dikkat edilmesi gibi kurallara da değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Hepsi bilinen şeyler ama tekrar bir daha anlatmak istiyoruz. Özellikle eşleri, çocukları, anneleri, babaları bu konuda uyarmak istiyoruz. Onların da desteklerini almak istiyoruz. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz çalışmayla beraber bir yılın sonunda nereden nereye geleceğiz? Onu da merak ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmadan bir sonuç alabilecek miyiz? İnşallah bu performansı da biz kendi performansımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem emniyet hem jandarmamız sahada aktif bir şekilde kontrollerine devam edecek. Ceza yazmak istemiyoruz ama sonunda ceza yazmak zorunda kalacaksak bu uygulamayı da gerçekleştireceğiz. Amacımız güvenli sürüş tekniklerini motosiklet sürücülerimize anlatmak ve can kaybını önlemek. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 81 ilimizde bu uygulama başlatıldı. Bu uygulamanın çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. Sahada sürücülerimizden almış olduğumuz geri dönüşler de bunu gösteriyor. Sempatik kanaldan yavaş yavaş uyararak, rehberlik yaparak uygulamamıza bugün başladık. Bugünü bir milat olarak kabul edersek gelecek sene bu zamana kadar yaptığımız her uygulamayı da aylık olarak sizlerle paylaşacağız. Kazaların yukarı çıkan ivmesini aşağı doğru indirebilecek miyiz? Hep beraber buna bakacağız."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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