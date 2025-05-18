Yalova'da MİT Personeli Taklidiyle 10 Milyon Lira Dolandırıcılığı

Yalova'da MİT Personeli Taklidiyle 10 Milyon Lira Dolandırıcılığı
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Yalova'nın Samanlı köyünde kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir dolandırıcı, 82 yaşındaki bir vatandaşı kandırarak 10 milyon lira aldı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı, diğeri ise yakalandı. Mağdurlara dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yalova'da kendini MİT personeli olarak tanıtıp vatandaşın 10 milyon lirasını alan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova'ya bağlı Samanlı köyünde 82 yaşındaki V.A, kendisini telefonda MİT personeli olarak tanıtan ve güven sağlayan şüpheliye iki gün arayla toplam 10 milyon lira nakit parayı elden teslim ettikten sonra dolandırıldığını anladı ve İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta mağdurdan tekrar 10 milyon lira nakit parayı teslim almaya gelen şüphelilerden B.K'yi suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda B.K. ile bağlantısı olan ve olayın diğer şüphelisi olduğu tespit edilen M.T, İstanbul'da yakalanarak Yalova'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. tutuklandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmamaları için kendisini MİT personeli, savcı, hakim, jandarma, polis gibi tanıtarak para isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri gerektiğine yer verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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