Yalova'da Minibüs Kazası: 10 Yaralı

YALOVA'da, sürücüsünün yolcuya para üstü verirken kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden otomobile çarpıp devrildi. 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yalova-İzmir kara yolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Yalova ile Altınova ilçesi Subaşı beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 77 AZ 112 plakalı minibüsün sürücüsü D.D. (45), yolcuya para üstü uzatırken direksiyonun kontrolünü kaybetti. Minibüs önünde giden A.P.B.'nin (40) kullandığı 77 AP 637 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada, sürücü D.D. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.