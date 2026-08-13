Yalova'da Marmara Depremi'nin 27. Yılında Anma Programları
Yalova'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılında mezarlık ziyareti, mevlit, yürüyüş ve anma programı düzenlenecek. Pazar ve pazartesi günü çeşitli etkinliklerle depremde hayatını kaybedenler anılacak.
Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlenecek.
Marmara Depremi'nin 27. yılında yarın saat 11.30'da Yalova Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybedenler anılacak.
Aynı gün cuma namazı öncesinde Yalova Merkez Camisi'nde mevlit okunacak.
Pazar günü saat 21.30'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Deprem Anıtı'na protokol ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.
Deprem Anıtı'nda saat 22.00'de başlayacak programda, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Protokol konuşmaları ve video gösteriminin yapılacağı programda, anma stantları ziyaret edilerek çeşitli ikramlar yapılacak.
Pazartesi günü saat 02.30'da depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.
Saat 03.02'de ise depremde yaşamını yitirenlerin anısına Deprem Anıtı'na karanfil bırakılacak.