Yalova'da Market Denetimlerinde Tarihi Geçmiş Ürünler Toplatıldı

Güncelleme:
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyarak halk sağlığını korumayı amaçladı. Süt ürünleri, tavuk döner ve yumurta gibi temel gıda maddeleri kontrol edildi.

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiren market denetimlerinde çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatıldı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halkın sağlığını korumak amacıyla kapsamlı etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Market raflarında bulunan ürünleri tek tek inceleyen, özellikle bozulmaya müsait gıda maddelerine yönelik kontrollerini sıklaştıran ekipler, denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri başta olmak üzere tavuk döner, paket mantı ve yumurta gibi temel tüketim ürünlerinin satışa sunulduğunu tespit etti.

Halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin tamamını imha etmek üzere el koyup tutanak altına alan ekipler, mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında işlem başlattı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
