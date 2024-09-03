Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Mahsur Kalan Amatör Balıkçılar Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da balık tutmak için denize açılan 4 amatör balıkçı, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kaldı. Su ürünleri kontrol görevi yapan ekipler tarafından kurtarılan balıkçılar emniyetli bir şekilde Çınarcık Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

Yalova'da balık tutmak için kayıkla denize açılan 4 amatör balıkçı, motor arızasından dolayı denizde mahsur kaldı.

Su ürünleri kontrol görevi yapan ekipler, 2-3 saat mahsur kaldığı öğrenilen amatör balıkçıları kurtardı.

Yalova'da dün akşam saatlerinde kayıkla denize açılıp balık tutmak isteyen 4 amatör balıkçının içinde yer aldığı kayığın motoru bir süre sonra arıza yaptı.

Yaklaşık 2-3 saat denizde mahsur kalan amatör balıkçılar, su ürünleri kontrol görevi yapan ve bölgeden geçen ekiplerce kurtarıldı. Ardından mahsur kalan 4 kişi, emniyetli bir şekilde Çınarcık Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdikleri su ürünleri kontrol görevi esnasında motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalarak akıntıyla açığa sürüklenen amatör balıkçıları fark etti.

Tekne emniyetli şekilde ekipler tarafından çekilerek Çınarcık Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Balıkçıların denizde yaklaşık 2-3 saat mahsur kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkçılık Kurtarma Çınarcık Güncel yalova Yaşam

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Dilruba hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi

Dilruba hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title