Yalova'da Lodos: Ağaçlar ve Telefon Direkleri Devrildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda ağaç ve telefon direkleri devrildi.
Yalova'da lodos: Ağaçlar ve telefon direkleri devrildi
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde lodosta ağaçlar ve telefon hattı direkleri devrildi.
Yalova'da lodos etkili oldu. Kentte lodos özellikle Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkisini gösterdi. Beldede lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Öte yandan Yalova - Armutlu kara yolu Esenköy inişinde bulunan telefon hattı direkleri ise şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.