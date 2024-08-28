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Yalova'da kaybolan gençlerden birinin cansız bedeni bulundu, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize açılan ve kaybolan gençlerden birinin cansız bedeni bulundu. Diğer genç için ise arama çalışmaları sürüyor.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde denize açıldıkları kanoyla kaybolan Hüseyin Piner'in (32) cansız bedenine ulaşılırken, Yücel C. (28) için Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekiplerinin bölgede arama- kurtarma çalışması 4'üncü gününde sürüyor.

Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için 25 ağustos Pazar günü öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel C. ile Hüseyin Piner, kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel C. ile Hüseyin Piner, bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin Piner'i arama çalışmalarına başladı.

CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA KAYALIKLARDA BULUNDU

Öte yandan iş arkadaşı Yücel C. ile birlikte kanoyla denize açılan, ardından kaybolan Hüseyin Piner'in cansız bedeni 4 gün sonra Eşkel Sahili kayalıklarında bulundu. Sahil Güvenlik tarafından Piner'in cansız bedeni Güzelyalı iskelesine getirildi. Piner'in cesedi Mudanya Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun  morguna götürüldü.

'DİĞER KAYIP İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Yalova Valiliği, "Arama kurtarma faaliyetinde bulunan Sahil Güvenlik dalış timi bugün saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel Sahili kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden tespit etmiştir. Bunun üzerine bölgeye gelen TCSG-25 isimli botu cansız bedeni bulunduğu yerden alarak Güzelyalı SG İskelesine getirmiş, kaybolan şahıslardan birine ait olduğu düşünülerek savcılık kararı ile Mudanya Devlet Hastanesine nakledilmiştir. Yapılan incelemeler ve parmak izi analizi tespiti üzerine bulunan cansız bedenin Armutlu sahilinden botla sürüklenen Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edilmiştir. Kaybolan şahıslardan diğerinin halen denizde olduğu düşünülerek arama kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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