Yalova'da kaybolan 2 arkadaş için arama çalışmaları devam ediyor
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'un bulunması için arama kurtarma çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer kuruluşlardan toplam 67 personel arama faaliyetlerine katılıyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaşı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.
Karşıyaka Mahallesi'nden denize açılan Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun'a (28) ulaşabilmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 bot, kara aracı ve helikopter, Yalova ve çevre illerden AFAD'a ait 6 bot ve 5 kara aracı ile jandarma, emniyet ve sağlık kuruluşlarından 4 kara aracı ve bir deniz polisi botuyla süren arama kurtarma faaliyetine 67 personel katılıyor.
Yalova Valisi Hülya Kaya da aramaların yürütüldüğü liman bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp 2 kişinin yakınlarıyla görüştü.
Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun, 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında söz konusu kanoya ulaşılmıştı.