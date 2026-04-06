Yalova'da kardeşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yalova'da miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kardeşi Hızır Zeytin'i (45) tüfekle 5 el ateş ederek öldürdüğü öne sürülen ağabeyi Muhammet Zeytin (49) ile maktulün eşi Ö.Z. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kardeşi Hızır Zeytin'in kendisinden habersiz işe gitmesini engellemek için aracını gece vaktinde kardeşinin aracının önüne çapraz şekilde park ettiğini, kardeşinin aracını çekmesi için evine girme ihtimalini gözeterek evinin kapısını açık bıraktığını anlattı.

Bu sırada sanığın tüfeği doldurarak kardeşinin evden çıkmasını beklediğini ve aynı sabah Ö.Ş.'ye "Kimseyi işe gönderme. Ödemeyi yapsınlar." şeklinde mesaj attığına değinen iddia makamı, maktulün annesine aracını çekmesini istediği, annesinin de sanığa seslenmesi üzerine dolu tüfekle dışarı çıkarak kardeşiyle tartışmaya başladığına vurgu yaptı.

İddia makamı, tartışma üzerine maktulün eşi Ö.Z.'nin de olay yerine gittiği sırada tüfekle ateş edeceğini düşünen maktulün diğer araca çarpma pahasına kendi aracı ile uzaklaşmak istediği sırada sanığın 5 el ateş ettiği, maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği ve sanığın olay sonrası tüfekle kaçtığına değindi.

Tanıkların ifadeleri, sanığın olaydan bir gün önce aracını çapraz park etmesi, dolu tüfekle hazır şekilde beklemesi, aile içerisinde yıllar öncesine dayanan anlaşmazlık, kardeşinin kendisinden daha çok iş alması ve tercih edilmesinin üzerinde yarattığı kıskançlık, tüfekle yaptığı ateşleme sayısı ve tüm dosya kapsamı ile değerlendirildiğinde sanığın kardeşi olan Hızır Zeytin'i tasarlayarak öldürdüğünün anlaşıldığına dikkati çeken iddia makamı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ardından söz verilen sanık Muhammet Zeytin, silahın olay yerinden kaçırıldığını ileri sürerek, ifadeyi verenlerin de silahı kaçıranların da olaya yardım edenler olduğunu iddia etti.

Olayda kasıt olmadığını, kardeşini 2 defa evden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia eden sanık, 5 el ateş etmesini ise panikle refleks sonucu yaptığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi ve beratını talep etti.

Maktulün eşi Ö.Z. ile oğlu İ.H.Z. de söz alarak önceki ifadelerini yenileyerek sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Aile avukatı ise, tanıklar, olay yeri inceleme raporu ve diğer tüm delillerin sanığın olaydan önce çevreye yansıttığı tutumu, bir gün önce yaptığı hazırlıkların kardeşini öldürmeyi planladığını gösterdiğini, soğukkanlılıkla olayı gerçekleştirdiğini belirterek kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca eşi ve oğlunun gözü önünde canavarca hisle olayı gerçekleştirdiğine vurgu yapan aile avukatı, sanığın daha önce kardeşi Hızır Zeytin'e bıçakla saldırdığına da vurgu yaparak, bu suçtan da ayrıca cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin kastının olmadığını ileri sürerek, sanığın kardeşini en son arabaya gittiğini gördüğünü, bu sırada da silahın ağzına mermi verildiği sesini duyduğunda endişelenip kendinden geçtiğini ve kaç el ateş ettiğini fark etmediğini iddia ederek, müvekkilinin haksız tahrik indiriminden yararlanmasını ve beratını talep etti.

Verilen ara sonrası mahkeme heyeti, sanık Muhammet Zeytin'in suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak eylemine uyan madde "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Olay

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde Mumahmet Zeytin (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu evli ve 3 çocuk babası kardeşi Hızır Zeytin'i (45) evinin önünde av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, olay sonrası firar eden Muhammet Zeytin, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin termal dronla yaptığı çalışmada saklandığı ormanlık alanda yakalanmıştı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası Esadiye köyündeki mezarlığa defnedilmişti.